La inflación en alimentos trepó 1,8% en la segunda semana de noviembre

La segunda semana de noviembre volvió a encender las alarmas de la economía. La inflación en alimentos trepó al 1,8% en apenas siete días, con la carne como protagonista. Según la consultora LCG, el salto de 3,7% en ese rubro explica dos tercios del aumento semanal.

El informe advierte que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se mantuvo en torno al 3% mensual, mientras que la medición punta a punta se aceleró a 3,3%. En lo que va de noviembre, el acumulado ya alcanza 2,1%. La dispersión de precios se mantiene elevada ya que más del 80% de los productos relevados no registraron cambios, pero el 12% mostró aumentos significativos.

La consultora Eco Go proyecta que la inflación de noviembre rondará el 2,5%, impulsada por recomposición de precios regulados, tarifas y combustibles. El rubro alimentos y bebidas se ubicaría en 2,7% mensual, consolidando una tendencia alcista que preocupa por su arrastre hacia diciembre. En la primera semana del mes, los alimentos ya habían subido 1,1%, con carnes y frutas a la cabeza, anticipando un escenario de aceleración.

El relevamiento también mostró aumentos en rubros complementarios como pasajes de avión (+5,9%), artículos descartables (+4,6%) y utensilios de cocina (+4,5%). La combinación de incrementos en bienes básicos y no esenciales refuerza la percepción de una inflación que se expande en todas las direcciones, sin señales claras de contención.