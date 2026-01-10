La Justicia avanza con los amparos contra el DNU que reformó la SIDE

La Justicia federal analiza si habilita la feria judicial para tratar los primeros amparos contra el DNU 941/2025, con el que Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la SIDE. Cabe mencionar que, en menos de una semana, se presentaron varias demandas impulsadas por dirigentes y organizaciones civiles contra el documento.

El juez de feria Walter Lara Correa, pidió dictamen a la fiscalía para definir si el tema reviste urgencia. De habilitarse, se abrirá un debate sobre la constitucionalidad del decreto, cuestionado por su impacto en seguridad y derechos individuales.

Las presentaciones provienen de la Fundación Apolo, diputados opositores, referentes radicales y el CELS. Las mismas coinciden en advertir sobre un avance inédito del Poder Ejecutivo y alertan sobre riesgos de un “estado policial”.

El Gobierno, por su parte, defendió la reforma y negó que se borre la separación entre inteligencia, seguridad y defensa. Desde Casa Rosada argumentaron que la medida responde al contexto internacional y adelantaron que enviarán al Congreso un proyecto de ley más amplio.