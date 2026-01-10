La Justicia avanza con los amparos contra el DNU que reformó la SIDE
Las presentaciones buscan frenar la norma mientras el Gobierno promete una nueva ley en el Congreso.
La Justicia federal analiza si habilita la feria judicial para tratar los primeros amparos contra el DNU 941/2025, con el que Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la SIDE. Cabe mencionar que, en menos de una semana, se presentaron varias demandas impulsadas por dirigentes y organizaciones civiles contra el documento.
El juez de feria Walter Lara Correa, pidió dictamen a la fiscalía para definir si el tema reviste urgencia. De habilitarse, se abrirá un debate sobre la constitucionalidad del decreto, cuestionado por su impacto en seguridad y derechos individuales.
Las presentaciones provienen de la Fundación Apolo, diputados opositores, referentes radicales y el CELS. Las mismas coinciden en advertir sobre un avance inédito del Poder Ejecutivo y alertan sobre riesgos de un “estado policial”.
El Gobierno, por su parte, defendió la reforma y negó que se borre la separación entre inteligencia, seguridad y defensa. Desde Casa Rosada argumentaron que la medida responde al contexto internacional y adelantaron que enviarán al Congreso un proyecto de ley más amplio.