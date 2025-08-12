La Justicia realizó la reconstrucción del disparo contra el fotógrafo Grillo

La Justicia realizó este lunes la reconstrucción del disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante la marcha de jubilados del 12 de marzo. El operativo, ordenado por la jueza María Servini y a cargo de la División de Balística de la Policía de la Ciudad, buscó establecer detalles sobre el proyectil de gas lacrimógeno que el gendarme Héctor Jesús Guerrero disparó y que impactó en la cabeza del reportero gráfico de 35 años, provocándole una internación de 83 días.

El peritaje analizó la trayectoria, velocidad y ángulo de salida del proyectil, así como la posición tanto de Guerrero como de la víctima. También se evaluó si el proyectil rebotó antes de golpear y cómo esa circunstancia pudo alterar su fuerza o dirección. La querella también solicitó medir la altura del gendarme, la de Grillo y determinar con precisión la distancia entre ambos.

Guerrero, que tiene prohibida la salida del país, fue citado a declaración indagatoria para el día 2 de septiembre. “Queremos que se aceleren los tiempos para que haya responsables”, reclamó Fabián Grillo, padre de Pablo, quien calificó el hecho como “una represión” y “abuso de autoridad”.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el accionar de las fuerzas federales en contextos de protesta social, un terreno donde la violencia sigue marcando la respuesta del Gobierno nacional frente al reclamo ciudadano.