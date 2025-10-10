La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de LLA

La Junta Electoral bonaerense rechazó por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito para las elecciones del 26 de octubre, después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución.

También dispuso “hacer saber al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina que deberán continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral, en las fechas y condiciones originalmente establecidas”.

El organismo encargado de supervisar los actos electorales consideró en los fundamentos del fallo que resulta “material, temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión de las boletas a raíz de la dimisión del candidato liberal. La resolución fue firmada por Jorge Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; la titular de la Junta Electoral, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

LLA insiste por Santilli

En paralelo, los apoderados de LLA apelaron la decisión de Ramos Padilla, quien le negó el primer lugar en la boleta electoral a Diego Santilli en reemplazo de Espert.

En el escrito se consideró “extremadamente arbitrario” lo resuelto por el magistrado y se advirtió que la sentencia “genera un profundo daño al sistema electoral”. Ramos Padilla ya concedió la apelación, por lo cual el tema será revisado por la máxima autoridad electoral del país.

Cabe recordar que, ante la renuncia de Espert a su candidatura, LLA pidió la “readecuación del orden de la lista mediante el corrimiento de los candidatos de ambos géneros”, para lograr que Santilli quedara en primer lugar y no Karina Reichardt.

Entre sus fundamentos, Ramos Padilla explicó que dicha reglamentación implica “no sólo que el candidato varón nro. 3 de la lista saltee a la candidata mujer nro. 2, sino que para adecuarse a lo estipulado se produce un efecto cascada donde todos los candidatos varones deben anteponerse a las candidatas mujeres que poseían un mejor lugar en la lista y, por lo tanto, contaban con más chances de acceder a un cargo”.