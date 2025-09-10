La ONU cuestionó al Gobierno por los ataques a la libertad de expresión

La ONU, a través de su Comité de Derechos Humanos, le pidió al Estado argentino informes sobre la situación de la libertad de expresión y prensa en el país.

El reclamo, difundido por Amnistía Internacional, surge en medio de los embates del Gobierno nacional contra periodistas y la polémica por los audios sobre supuestos pedidos de coimas en la Andis. El organismo también solicitó datos sobre lucha contra la corrupción, derecho a la protesta, igualdad de género, violencia contra la mujer y aborto.

El pedido del Comité de Derechos Humanos refleja la creciente preocupación internacional por el rumbo democrático del país.