La oposición se prepara para frenar los vetos

Diputados de bloques opositores ya se comienzan a tejer la estrategia para concretar una sesión el próximo miércoles para rechazar los vetos de Milei a las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y de Financiamiento Universitario.

La sesión es solicitada por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Se tratará de la primera deliberación del pleno del cuerpo tras la derrota electoral del La Libertad Avanza (LLA) el domingo pasado.

Los legisladores están confiados en que tienen los dos tercios de los votos que necesitan para insistir con las leyes. De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos presidenciales.

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UxP), afirmó que “vetar la ley de emergencia en salud infantil y de residencias nacionales es un acto de crueldad que no se sustenta en ninguna evidencia financiera”. “El Poder Ejecutivo lleva dos años sin resolver la problemática del Hospital, por eso insistiremos y será ley”, agregó.

La sesión que diagrama la oposición también incluirá el proyecto impulsado por los gobernadores para cambiar la distribución del impuesto al combustible para que las provincias puedan tener los recursos que antes se derivaban a los fondos fiduciarios para obras públicas.