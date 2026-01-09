La Plata mejora su coparticipación

El gobierno de Axel Kicillof oficializó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para 2026, lo que confirmó cambios en el reparto de fondos provenientes del Ejecutivo provincial entre los municipios.

Las modificaciones, informadas por el ministro Pablo López, muestran ajustes puntuales que benefician a algunos distritos, entre ellos La Plata, que mejora su coeficiente y consolida su peso en la coparticipación bonaerense.

En la parte más alta del reparto, La Matanza continúa liderando la tabla, aunque con una pérdida de peso relativo: su coeficiente baja de 6,70855 a 6,58306.

En tanto, La Plata pasa de un coeficiente de 3,10573 a 3,16983, lo que le permite consolidarse como el segundo distrito con mayor participación.

Entre los grandes ganadores se encuentran municipios del interior bonaerense. Chacabuco incrementó un 15,68% su participación, mientras que Campana lo hizo un 12,50% y Capitán Sarmiento un 10,62%.

En la vereda opuesta, los que más pierden son Vicente López, General Madariaga, Leandro N. Alem, Pinamar, Pila, Ezeiza, San Isidro, Tordillo, Maipú y Florentino Ameghino, todos con una merma entre el 4 y el 5%, que es el máximo que se puede perder de acuerdo con la ley vigente.