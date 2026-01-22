La Plata

La Policía volvió a reprimir con palos y gases a jubilados

La marcha semanal terminó con violencia y dejó heridos frente al Congreso.

La marcha de los miércoles de los jubilados volvió a terminar en represión cuando efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron contra los manifestantes con bastones y gases lacrimógenos.

El hecho ocurrió frente a la Auditoría General de la Nación, a metros del Congreso, y dejó varios heridos. Testigos señalaron que todo comenzó con un intento de detener a un acompañante terapéutico y la reacción derivó en golpes y empujones. Entre los heridos, un jubilado con muletas fue trasladado por el SAME tras ser rociado con gas pimienta en el rostro.

