La precarización laboral pone en jaque el relato libertario

El relato oficial sobre el mercado laboral empieza a mostrar fisuras. Mientras el Presidente Javier Milei insiste en exhibir números de empleo como señal de recuperación, una parte clave de esas estadísticas descansa sobre formas de ocupación cada vez más precarias. Repartidores, choferes y trabajadores de aplicaciones sostienen una estructura frágil que disimula la pérdida de puestos formales en una economía en recesión y con ingresos que no alcanzan.

Este equilibrio artificial podría alterarse si el Indec avanza en una decisión técnica con impacto político. El organismo comenzó contactos con empresas de delivery para medir de manera específica cuántos trabajadores dependen de esas plataformas. Si ese recorte se concreta, el empleo informal dejaría de aparecer licuado dentro de categorías amplias y quedaría expuesto como lo que realmente es: un crecimiento de la precarización laboral.

Hoy esos datos existen, pero diluidos en clasificaciones pensadas para otra época. La base estadística vigente responde a un escenario previo a la expansión masiva de las apps y mezcla actividades muy distintas bajo un mismo rótulo. El resultado es una fotografía borrosa que favorece al discurso oficial y oculta el deterioro estructural del trabajo.

El límite del maquillaje

Desde hace meses, el Indec impulsa la actualización de mediciones que quedaron atrasadas frente a la realidad económica. Ese proceso ya generó roces con el Ministerio de Economía, que se resiste a modificar los indicadores. La revisión del índice de inflación fue el primer aviso de que el maquillaje tiene fecha de vencimiento.

En el caso de las plataformas, la solución técnica es simple pero políticamente incómoda. Bastaría con que las empresas aporten información básica para dimensionar el fenómeno. Sin embargo, el hermetismo corporativo y la falta de voluntad oficial conspiran contra una radiografía más precisa del empleo en el país.

La maniobra del relato

Los últimos datos revelan que la aparente baja del desempleo se explica por el crecimiento de la informalidad. Entre 2024 y 2025, el aumento de trabajadores sin derechos explicó casi todo el repunte laboral. Si el Indec separa el delivery del resto de las actividades, la maniobra del relato queda expuesta.