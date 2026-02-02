La Provincia acelera una importante obra para La Plata

El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con la licitación para el proyecto de rehabilitación del distribuidor que conecta la Autopista La Plata – Buenos Aires con diagonal 74. Según explicó la empresa Aubasa, concesionaria de la autovía, la obra apunta a ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial.

Al mismo tiempo, la firma, conducida por el dirigente peronista platense, José Arteaga, informó que el proyecto demandará una inversión estimada en 2 millones de dólares. En tanto, será financiado con fondos propios, y tendrá un plazo de ejecución de 5 meses.

También Aubasa precisó que, durante el desarrollo de los trabajos, se garantizará la circulación de vehículos, con intervenciones programadas para minimizar el impacto en los accesos en La Plata y Ensenada.

El plan incluye tareas sobre calzadas, banquinas, ramas y rulos del distribuidor, con repavimentación y reconstrucción de sectores mediante fresado del pavimento existente y nuevas carpetas asfálticas. La superficie total a intervenir supera los 47 mil metros cuadrados, con espesores variables según cada tramo.

Además de los trabajos asfálticos, el proyecto contempla la demolición de losas deterioradas y la ejecución de nuevas bases y calzadas de hormigón en rulos y ramas. También se realizará el tratamiento integral de juntas, con recambio de las existentes por juntas elásticas para mejorar el comportamiento estructural y extender la vida útil de los pavimentos.