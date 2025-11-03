La soja aportó solo U$S 1.100 millones y se agudiza la presión cambiaria

Durante octubre, el sector agroexportador liquidó U$S 1.100 millones, muy por debajo de los U$S 7.100 millones alcanzados con el esquema del dólar soja. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, hasta diciembre ingresarían menos de U$S 3.000 millones.

La comercialización de granos se redujo a la mitad y las exportaciones registraron una fuerte caída. En este contexto, el Gobierno depende de la evolución del contado con liquidación y de señales externas para sostener la estabilidad cambiaria. Analistas advierten que la sostenibilidad del esquema no se apoyará en el aporte del agro, sino en la asistencia financiera internacional, en particular del Tesoro de Estados Unidos.