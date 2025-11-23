La UCR renovará a sus autoridades en diciembre

La Unión Cívica Radical (UCR) renovará a sus autoridades partidarias el próximo 12 de diciembre en su sede central de la calle Alsina, en la Ciudad de Buenos Aires. El proceso se dará en un clima de debate intenso, marcado por la salida de Martín Lousteau, actual presidente y senador nacional, quien no buscará la reelección. Lousteau culmina en pocos días su mandato y asumirá como diputado nacional, dejando vacante una silla que se convirtió en foco de disputa entre las distintas vertientes internas del partido.

La conducción de Lousteau estuvo atravesada por cuestionamientos de sectores que criticaron su alineamiento con el presidente Javier Milei en votaciones clave del Congreso. Esa postura generó chispazos internos y abrió un debate sobre el rol que debe ocupar la UCR en la actual coyuntura política. Ante este escenario, la renovación de autoridades se presenta como una oportunidad para redefinir la estrategia partidaria y el vínculo con el oficialismo.

El Plenario de Delegados, encargado de elegir a la nueva conducción, está integrado por cuatro representantes de cada jurisdicción provincial, además de delegados de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad. La composición refleja la diversidad de voces que conviven en el partido y anticipa una discusión intensa sobre el rumbo a seguir.

La definición de las nuevas autoridades será clave para ordenar la interna y proyectar la estrategia hacia 2026. En un escenario de fragmentación política y tensiones sociales, la UCR busca recuperar protagonismo y reafirmar su identidad histórica, equilibrando tradición y renovación. El resultado del plenario marcará no solo el futuro inmediato del partido, sino también su capacidad de incidir en la dinámica política nacional.