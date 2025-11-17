La UIA insiste en avanzar con reformas laborales

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, insistió en ampliar la base tributaria y formalizar la economía, en línea con las reformas que impulsa el presidente Javier Milei. Señaló que apenas 1.000 CUIT concentran la mitad de la recaudación y reclamó cambios en monotributistas y responsables inscriptos.

Aunque se presenta como modernización, el planteo refuerza la presión sobre pequeños contribuyentes y trabajadores, quienes sostienen el sistema tributario con salarios deteriorados. Mientras las grandes empresas mantienen privilegios, el Gobierno avanza con medidas que trasladan el ajuste a quienes menos tienen, profundizando la desigualdad.