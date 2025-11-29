La UOM criticó la ausencia de política industrial en el Gobierno

A días de que el Ejecutivo nacional presente su proyecto de reforma laboral en el Congreso, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fijó una postura crítica. En un comunicado, el sindicato advirtió sobre “la gravísima crisis industrial y de empleo” y denunció que la apertura indiscriminada de importaciones y la ausencia de una política industrial “pulverizan el entramado productivo nacional”.

El gremio también cuestionó la “complicidad silenciosa” de sectores empresarios y calificó la situación como un “industricidio” que condena a la desocupación. Por último, llamó a la unidad de los trabajadores para defender cada fábrica y evitar el desmantelamiento del futuro productivo del país.