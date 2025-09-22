La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) informó que las ventas de ropa cayeron 12% interanual en el bimestre julio-agosto, profundizando la crisis que ya había mostrado un retroceso del 7,1% en mayo-junio. Ni las promociones, ni el aguinaldo ni eventos comerciales como el Día del Niño lograron revertir la tendencia.

De acuerdo al informe realizado por la Cámara, siete de cada diez empresas reportaron resultados negativos, mientras crece un 11% la preocupación por mercadería sin salida, confirmando el debilitamiento del consumo.

La ausencia de medidas para reactivar el consumo pone al sector ante el riesgo de una reducción de su actividad y de empleo.