Lanzan una agencia platense para prevenir adicciones

La Municipalidad de La Plata presentó la nueva Agencia Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones. El organismo buscará articular acciones comunitarias, educativas y laborales, además de brindar asistencia y tratamiento personalizado a quienes enfrenten consumos problemáticos.

En este camino, la iniciativa se desarrollará sobre cuatro ejes principales: prevención comunitaria, prevención laboral, prevención educativa y asistencia y tratamiento. Para consultas y orientación, estará disponible la línea gratuita 0800-666-0101, que funcionará las 24 horas con turnos, asesoramiento y derivación a dispositivos de atención.

Entre las acciones, se destaca la creación de Centros de Prevención Comunitaria en Adicciones (C.P.C.A.) y mesas de gestión en cada delegación para reforzar el abordaje local.

El lanzamiento fue encabezado por el intendente Julio Alak, quien destacó la importancia de la prevención y de llegar a todos los sectores de la comunidad. “Se debe poner el foco en la prevención de adicciones y desde este organismo se buscará llegar a las escuelas, los clubes, los lugares de trabajo, las empresas, los sindicatos, los centros de salud y las delegaciones municipales”, expresó el jefe comunal.

A su vez, sostuvo que “también se buscará construir estadísticas confiables y actualizadas” y “fortalecer las redes de trabajo conjunto con los actores comunitarios que cumplen un rol clave en los distintos barrios de La Plata”.