Lapidario análisis de Financial Times al gobierno de Milei

The Financial Times publicó un extenso artículo en el que califica el momento actual del gobierno de Javier Milei como “la mayor crisis de su presidencia”. El texto repasa los factores políticos, económicos y sociales que, en conjunto, erosionaron la imagen del mandatario y pusieron en duda su capacidad de sostener la iniciativa en la segunda mitad de su primer año de gestión.

Según el prestigioso diario británico, el primer tramo del gobierno libertario estuvo marcado por un giro de expectativas: la inflación mensual cedió respecto a 2023 y el ajuste fiscal mostró señales de consistencia. Sin embargo, advierte que esas mejoras “no se tradujeron en beneficios palpables” para la mayoría de la población y que el desgaste se hizo sentir con fuerza en el último trimestre.

En este camino, uno de los puntos destacados por la nota es la derrota electoral en provincia de Buenos Aires. Sostiene que el traspié, que Milei había planteado casi como un plebiscito sobre su gestión, debilitó su capital político.

El análisis subraya también el impacto de los escándalos de corrupción que salpican a su entorno más cercano. Para el medio británico, la combinación de denuncias, vetos legislativos y parálisis institucional constituye un cóctel peligroso para un gobierno sin mayorías en el Congreso.

En el plano económico, el artículo destaca la reacción negativa de los mercados tras la derrota bonaerense: el peso argentino se depreció más de 4 % en pocos días y los bonos en dólares registraron caídas pronunciadas. Esa volatilidad refleja la creciente incertidumbre sobre la viabilidad del programa de ajuste en un contexto de tensión social.

Ante esto, el diario británico observa que Milei intenta reaccionar con cambios tácticos: canceló un viaje a España, promovió a funcionarios y reabrió canales de diálogo con gobernadores. También menciona el respaldo del FMI.

No obstante, el diario advierte que el presidente enfrenta un dilema: sin mejoras concretas en los ingresos y en el empleo, el relato de la estabilización económica pierde fuerza frente al malestar cotidiano: “El riesgo es que la sociedad perciba los sacrificios como inútiles y el capital político de Milei se erosione más rápido de lo previsto”.