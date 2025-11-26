Las CTA reclaman que la Legislatura apruebe el Presupuesto 2026

Las dos centrales de trabajadores, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, reclamaron que la Legislatura bonaerense apruebe el Presupuesto 2026 junto con la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento presentado por el gobernador Axel Kicillof.

En un documento firmado por Roberto Baradel y Oscar Isasi, las organizaciones remarcaron que resulta imprescindible que los legisladores otorguen al Ejecutivo las herramientas necesarias para sostener compromisos provinciales y municipales, entre ellos el acceso al crédito y la refinanciación de la deuda heredada de la gestión de María Eugenia Vidal.

En esa línea, las CTA advirtieron que la falta de aprobación impactaría en áreas sensibles como salud, educación, seguridad, obra pública y el pago de salarios y aguinaldos en distintos municipios. También señalaron que la Provincia arrastra décadas de desventaja por la coparticipación federal y denunciaron que el Gobierno nacional retiene fondos millonarios, estimados en más de 13 billones de pesos.

Ambos espacios informaron que convocaron a multisectoriales para organizar medidas de resistencia y se declararon en estado de alerta y movilización. En ese marco, anticiparon que, si no se aprueban las leyes provinciales, llamarán a plenarios de secretarias y secretarios generales para definir acciones que garanticen el funcionamiento del Estado y la defensa de los derechos de los bonaerenses.