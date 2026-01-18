Las exportaciones mineras aumentaron 30% en 2025

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron en 2025 el mayor nivel de su historia, con un total de 6.037 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 29,2% respecto del año anterior. El oro fue el principal motor de este desempeño, al explicar más de 4.900 millones de dólares de los envíos. La suba internacional del precio del metal, que promedió 3.442 dólares por onza durante el año y llegó a superar los 4.600 en enero de 2026, potenció los ingresos de las provincias productoras, principalmente Santa Cruz y San Juan.

La Secretaría de Minería destacó que los minerales metalíferos representaron el 82% de las exportaciones, mientras que el litio aportó 905 millones de dólares, equivalente al 15% del total. La plata completó el cuadro con 184 millones. Cabe destacar que el sector minero concentra casi la mitad de las iniciativas presentadas al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, lo que refleja su peso creciente en la economía nacional.

El desempeño de 2025 estuvo marcado por factores externos como la demanda de bancos centrales y el contexto geopolítico, que reforzaron el rol del oro como refugio de valor. Con precios en alza y nuevos proyectos en marcha, la minería se consolidó como uno de los pilares de las exportaciones argentinas y un actor clave en la generación de divisas.

Sin embargo, ese récord refleja más la coyuntura internacional que una política nacional consistente, ya que aunque el Gobierno celebra las cifras, todavía carece de un plan claro para transformar el auge minero en desarrollo duradero.