Las represas del Comahue ya pasaron a manos privadas

El Gobierno confirmó que las cuatro represas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— ya se encuentran bajo gestión privada por 30 años. Según lo establecido, los nuevos dueños deberán invertir unos USD 400 millones en obras de modernización para extender la vida útil de los equipos, mejorar la eficiencia y garantizar el abastecimiento energético de la región.

La operación, presentada como un “hito decisivo” por el Ministerio de Economía, reactiva la discusión sobre la entrega de infraestructura clave a grupos económicos y deja dudas sobre el impacto a largo plazo en la seguridad energética y en el patrimonio público.