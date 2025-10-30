Legisladores bonaerenses cruzaron a la Corte tras la condena a Moreno

Legisladores bonaerenses de Unión por la Patria cuestionaron con dureza a la Corte Suprema tras la decisión de dejar firmes las condenas contra el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. Los dirigentes calificaron al máximo tribunal como “corrupto” y “mafioso”, denunciando que responde a intereses de los poderes concentrados.

El jefe del bloque de Diputados, Facundo Tignanelli, afirmó que una de las prioridades de la sociedad debe ser “terminar con una Corte Suprema corrupta que mete en cana dirigentes que no son empleados de Clarín”.

El mensaje fue replicado por la senadora Teresa García, y por la diputada Micaela Olivetto, quien sumó su voz bajo la consigna “Corte corrupta”. Desde La Cámpora también se difundió un comunicado en el que se acusó a los jueces de actuar como “mulos del poder económico” y de devolver favores a Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La diputada Soledad Alonso, por su parte, habló de “mafia judicial” y expresó su solidaridad con Moreno, a quien definió como perseguido por enfrentarse al Grupo Clarín y respaldar a Cristina Fernández de Kirchner.

El fallo del máximo tribunal dejó firmes dos condenas previas: una por amenazas coactivas en el caso Papel Prensa y otra por peculado en la causa “cotillón anti-Clarín”. La resolución implica su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Para el oficialismo bonaerense, el fallo confirma el uso de la Justicia como herramienta de disciplinamiento. En ese marco, el respaldo busca denunciar la persecución y reivindicar al dirigente.