Legislatura bonaerense: reclaman leyes contra la ludopatía

Representantes del bloque de UCR + Cambio Federal volvieron a poner en agenda la falta de avances en los proyectos para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía infantil. El reclamo apuntó tanto al oficialismo provincial como al Gobierno nacional, a quienes acusan de mirar hacia otro lado ante una problemática que crece sin control.

El titular del bloque radical, Diego Garciarena, cuestionó que “hay proyectos pendientes como la ludopatía infantil que deben tratarse” y advirtió que el gobernador Axel Kicillof “no tiene un cheque en blanco por el resultado electoral”.

El proyecto central, presentado en 2024, propone sistemas biométricos para validar la identidad en sitios de apuestas, limitar la publicidad y regular licencias de plataformas. Pese a haber sido unificado con otras 12 iniciativas en la comisión de Prevención de las Adicciones, el documento quedó estancado en Legislación General y Presupuesto, sin señales de tratamiento a corto plazo.

En paralelo, el Senado bonaerense apenas inició el debate de una Ley de Juego Integral, con la llamativa ausencia de autoridades de Loterías y Casinos, lo que expuso la falta de compromiso oficial.

Desde distintos sectores afirman que el avance de la ludopatía entre adolescentes está estrechamente vinculado al acceso irrestricto a aplicaciones y billeteras virtuales, lo que convierte al Estado en cómplice por omisión. Las aisladas medidas oficiales siguen siendo insuficientes para frenar un negocio que se expande a costa de los más jóvenes.