Legislatura bonaerense: reclaman medidas contra las estafas digitales

Un nuevo caso de estafa en línea volvió a encender alarmas sobre los riesgos de la vida digital y la falta de resguardos efectivos para proteger a los usuarios. El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Carlos Puglelli, advirtió sobre la necesidad de avanzar con proyectos de ley que regulen estas situaciones y subrayó el rol del Estado en la defensa de los consumidores.

El episodio que disparó el debate fue el videojuego Block Blasters, aprobado por la plataforma Steam en julio y que, tras una actualización en agosto, incorporó un virus que vació billeteras digitales. El fraude dejó pérdidas por más de USD150 mil. Una de las víctimas más afectadas fue el streamer RastalandTV, a quien le sustrajeron USD30 mil donados por su comunidad para afrontar un tratamiento contra el cáncer.

“Venimos viendo cómo la tecnología nos facilita muchas cosas, pero también debemos atender a estas nuevas formas de interacción. La idea es impulsar proyectos que sirvan de disparador para una legislación integral que proteja al usuario”, sostuvo Puglelli.

El legislador, perteneciente al Frente Renovador, ya presentó iniciativas como la Ley de Influencers, la Ley anti-trolls, la inclusión de inteligencia artificial en las escuelas y normas sobre biometría ocular. Sin embargo, remarcó las limitaciones que existen cuando las plataformas operan desde servidores en el exterior.

Ante esto, planteó que el desafío debe encararse de manera coordinada: “Lo que necesitamos es un gran acuerdo internacional que limite a los actores digitales cuando sea necesario”.