Libra: “La investigación avanza sin colaboración del Gobierno”
El titular de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro, volvió a exigir respuestas al presidente Milei sobre el contrato de la criptomoneda.
El diputado por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien preside la comisión investigadora del caso $Libra, manifestó que “la investigación avanza” pero “sin colaboración del Gobierno”.
Desde sus redes, expresó que, junto a los otros legisladores, continúan trabajando en las indagaciones, a pesar de los intentos “por obstruirlas” de parte de los funcionarios libertarios implicados.
“Ante el silencio, reiteramos la requisitoria a Milei para que responda preguntas clave, entre ellas, de dónde obtuvo el link del contrato de la cripto que él mismo publicó sin que fuera público antes”, aseguró.