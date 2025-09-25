Libra: “La investigación avanza sin colaboración del Gobierno”

El diputado por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien preside la comisión investigadora del caso $Libra, manifestó que “la investigación avanza” pero “sin colaboración del Gobierno”.

Desde sus redes, expresó que, junto a los otros legisladores, continúan trabajando en las indagaciones, a pesar de los intentos “por obstruirlas” de parte de los funcionarios libertarios implicados.

“Ante el silencio, reiteramos la requisitoria a Milei para que responda preguntas clave, entre ellas, de dónde obtuvo el link del contrato de la cripto que él mismo publicó sin que fuera público antes”, aseguró.