LLA consiguió la primera minoría en Diputados

Con Javier Milei en uno de los palcos, juraron los 127 diputados nacionales electos, que cumplirán mandato hasta 2029. Hubo cánticos, cruces, polémicas y situaciones escandalosas, pero la noticia es que La Libertad Avanza (LLA) consiguió ser la primera minoría en la Cámara baja con 95 bancas.

El logro del oficialismo se dio gracias a que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le cedió al legislador Francisco Morchio, que se sentaba en el bloque Encuentro Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto.

A esto se sumó que el gobernador riojano Raúl Jalil retiró de Unión por la Patria los tres diputados que le responden (Fernanda Ávila, Sebastián Nóbrega y el entrante Fernando Monguilllot) y conformó el bloque Elijo Catamarca. De esta manera, el peronismo quedó con 93 bancas.

En tercer lugar, quedaron empatados en 22 diputados Provincias Unidas y PRO + UCR.

Menem sigue

Otra de las novedades es que Martín Menem fue ratificado como presidente de la Cámara de Diputados. El riojano contó con el respaldo de LLA y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Secundarán a Menem como vicepresidenta primera Cecilia Moreau (UxP) y Luis Petri como vicepresidente segundo. En cuanto a la vicepresidencia tercera, quedó abierta la disputada entre Provincias Unidas y PRO + UCR. La decisión fue postergada.