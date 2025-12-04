LLA consiguió la primera minoría en Diputados
El oficialismo quedó con 95 bancas frente a las 93 de Unión por la Patria. Además, fue ratificado Martín Menem como presidente de la Cámara.
Con Javier Milei en uno de los palcos, juraron los 127 diputados nacionales electos, que cumplirán mandato hasta 2029. Hubo cánticos, cruces, polémicas y situaciones escandalosas, pero la noticia es que La Libertad Avanza (LLA) consiguió ser la primera minoría en la Cámara baja con 95 bancas.
El logro del oficialismo se dio gracias a que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le cedió al legislador Francisco Morchio, que se sentaba en el bloque Encuentro Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto.
A esto se sumó que el gobernador riojano Raúl Jalil retiró de Unión por la Patria los tres diputados que le responden (Fernanda Ávila, Sebastián Nóbrega y el entrante Fernando Monguilllot) y conformó el bloque Elijo Catamarca. De esta manera, el peronismo quedó con 93 bancas.
En tercer lugar, quedaron empatados en 22 diputados Provincias Unidas y PRO + UCR.
Menem sigue
Otra de las novedades es que Martín Menem fue ratificado como presidente de la Cámara de Diputados. El riojano contó con el respaldo de LLA y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Secundarán a Menem como vicepresidenta primera Cecilia Moreau (UxP) y Luis Petri como vicepresidente segundo. En cuanto a la vicepresidencia tercera, quedó abierta la disputada entre Provincias Unidas y PRO + UCR. La decisión fue postergada.