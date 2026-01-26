Llaryora y Pullaro exigen cambios a las reformas impulsadas por el Gobierno

Los mandatarios de Córdoba y de Santa Fe marcaron posición frente al proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. Coincidieron en la necesidad de modernizar las leyes de trabajo, pero advirtieron que no acompañarán medidas que recorten derechos vigentes ni que afecten la coparticipación federal.

La principal preocupación de los gobernadores radica en la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, que según informes técnicos podría restar más de $3,1 billones a las provincias. “Hay que bajar impuestos, pero no solo los coparticipables”, reclamaron.