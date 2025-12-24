Los cruces entre Grabois y la Cámpora llegaron a la Legislatura bonaerense

La disputa entre La Cámpora y el movimiento que responde a Juan Grabois sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense, luego de los incidentes en Quilmes por la ordenanza que busca regular la actividad de los cuidacoches. El enfrentamiento profundizó las tensiones dentro del peronismo y dejó expuestas diferencias políticas cada vez más difíciles de disimular.

Desde el sector camporista, Facundo Tignanelli defendió la gestión de Mayra Mendoza y de la intendenta interina Eva Mieri, cuestionando el accionar del entorno de Grabois. Emmanuel González Santalla también criticó la movilización del MTE y calificó los disturbios como una práctica extorsiva que se repite en distritos gobernados por el oficialismo.

Por su parte, las organizaciones vinculadas a Grabois denunciaron represión policial y falta de diálogo político. El propio dirigente social sostuvo que “se cruzó una línea roja”, mientras Federico Fagioli reclamó la liberación de una militante detenida y advirtió que “los puestos de trabajo no se resuelven con represión”.

La Municipalidad de Quilmes defendió la ordenanza al señalar que responde a denuncias vecinales y busca ordenar el tránsito y formalizar la actividad. En ese marco, Mayra Mendoza volvió a marcar distancia de Grabois y rechazó lo que definió como hostigamiento político, confirmando que la interna bonaerense está lejos de encontrar un cauce de unidad.