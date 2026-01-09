Los salarios universitarios caen a su nivel más bajo desde 1983

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, afirmó que los salarios universitarios se encuentran entre los más bajos desde la vuelta de la democracia y advirtió que muchos docentes perciben menos de $500.000 mensuales. Según la dirigente, esos ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos como alquiler y alimentos, lo que refleja un deterioro del poder adquisitivo y una ruptura del consenso histórico sobre la inversión en educación pública.

Chevalier sostuvo que el Gobierno recorta funciones esenciales bajo el argumento de la falta de fondos, afectando directamente a la Universidad y a la Ciencia. En esa línea, señaló que la situación tiene un componente ideológico y no meramente económico, y denunció que los docentes universitarios enfrentan dificultades para sostener condiciones mínimas de vida.

Para la gremialista, el escenario actual debilita la educación superior como política de Estado y amenaza la continuidad de la investigación científica, al tiempo que compromete la formación de nuevas generaciones de profesionales.