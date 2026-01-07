Luis Fontana asumió la conducción de la Anmat

El Gobierno nacional formalizó cambios en la conducción de la Anmat. Por Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, Javier Milei aceptó la renuncia de Nélida Bisio y designó al médico Luis Eduardo Fontana como nuevo titular. La decisión rige desde el 5 de enero y alcanza al ente descentralizado que depende del Ministerio de Salud.

El recambio ocurre en medio de la investigación por fentanilo. Bisio fue citada a indagatoria en la causa que investiga muertes vinculadas al uso de ampollas con fallas graves. Más de 300 mil unidades de los laboratorios HLB y Ramallo se habrían comercializado pese a deficiencias, lo que dejó bajo la lupa al sistema de control oficial. El expediente expone cuestionamientos sobre los mecanismos de fiscalización de la Anmat.

Desde el Ejecutivo señalaron que la elección busca reforzar el perfil técnico y asegurar continuidad institucional. Médico cirujano egresado de la UBA, con estudios en administración de empresas de salud y dirección estratégica en la UADE, Fontana acumula más de treinta años de trayectoria en el sistema sanitario.

Sin embargo, su llegada ocurre en un organismo cuestionado por fallas de control, lo que plantea dudas sobre si el recambio alcanzará para recuperar credibilidad.