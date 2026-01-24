Magario cuestionó cifras oficiales sobre pobreza y empleo

La presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, volvió a poner en discusión el relato oficial sobre la situación social y laboral del país. Tras la difusión de los últimos datos del Indec, la dirigente señaló que la informalidad ya supera al empleo registrado, y que más de la mitad de los trabajadores se desempeñan sin acceso pleno a derechos básicos.

En un hilo publicado en la red X, detalló que de más de veintidós millones de puestos de trabajo, apenas once millones corresponden a asalariados registrados, mientras que la suma de no registrados y cuentapropistas alcanza cifras mayores. Con ese diagnóstico, cuestionó la baja de pobreza que celebra el Gobierno nacional y advirtió que la depreciación de los salarios impacta de manera directa en la economía familiar.

Ante este escenario, Magario vinculó la precarización con la pérdida del poder adquisitivo y cerró su mensaje con una crítica directa hacia Javier Milei. El debate se da en un contexto de estudios que alertan sobre récord de informalidad y perspectivas de empleo concentradas en sectores como energía, agro, minería y tecnología, mientras la industria y la construcción mantienen una tendencia negativa.