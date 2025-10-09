Manes denunció que Menem lo amenazó

El diputado nacional Facundo Manes se cruzó previo a la sesión con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Según relató el legislador radical en sus rede sociales, el riojano le habría dicho: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”.

“Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”, sentenció el neurocientífico.

La denuncia fue rápidamente desmentida por el propio Menem, también en redes sociales, donde calificó los dichos de Manes como una puesta en escena: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, escribió.

Poco después, se difundió un video que muestra el momento en cuestión: un saludo que parece ser cordial y un breve intercambio entre ambos, aunque no se conoce el contenido de la conversación.

El diputado radical ya había tenido en el pasado con el asesor presidencial Santiago Caputo, el 1 de marzo último durante la apertura de sesiones ordinarias.