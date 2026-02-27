Marinos rechazan reforma laboral y alertan por el empleo

El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales advirtió sobre la exclusión de los trabajadores marítimos y fluviales de la Ley de Contrato de Trabajo (LTC) en el marco de la reforma laboral que será debatida en el Senado. Según el gremio, la iniciativa oficialista amenaza con “destruir el empleo registrado del sector” y por ello convocaron a marchar hacia el Congreso.

En un comunicado difundido este jueves, el sindicato señaló que la medida representa un “avasallamiento de derechos” y que la jornada del viernes será “un viernes negro para la actividad marítima y fluvial”. Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones, sostuvo que el proyecto se construyó mediante “consenso y toma y daca de la verdadera casta” y que entre cientos de artículos perjudiciales se excluye de manera expresa al personal embarcado de la protección mínima garantizada por la LCT.

El gremio recordó que el sector mantiene altos niveles de empleo registrado gracias a las exigencias de seguridad, el profesionalismo y los controles portuarios. Sin embargo, advirtió que la nueva norma abre la puerta a la precarización y a la pérdida de derechos adquiridos. “La política le hizo creer a los trabajadores que iban por los privilegios de otros, pero quedó claro que venían por los derechos de todos”, señaló Moreno.

La protesta se inscribe en un contexto de creciente conflictividad sindical y será acompañada por una movilización al Congreso, donde se definirá la sanción definitiva de la reforma laboral.