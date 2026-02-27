Sube la expectativa de inflación para los próximos meses

Las expectativas de inflación de la población para los próximos doce meses registraron un fuerte incremento, en un contexto marcado por la caída del consumo y la incertidumbre sobre el sistema de precios. Según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para febrero de 2027 se ubicó en 35,7%, lo que representa una suba de 4,2 puntos respecto de enero.

El relevamiento muestra que la percepción de aceleración se repite en todas las regiones. El Gran Buenos Aires lidera con 39,4%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con 36,8%, mientras que el interior promedia 33,9%. Por nivel de ingresos, los hogares de mayor educación pasaron de 29,2% a 35,4%, y los sectores de menores recursos alcanzaron 36,3%, reduciendo la brecha.

La encuesta también relevó expectativas de corto plazo y arrojó que, en promedio, la inflación esperada a nivel nacional para los próximos treinta días se ubica en 3,65%. El informe destaca que este indicador mensual se utiliza porque, en un contexto de elevada incertidumbre, resulta más sencillo para las personas estimar lo que creen que sucederá en el corto plazo.

En paralelo, las consultoras privadas anticipan que en febrero la inflación se ubicará en un rango similar al de enero, entre 2,5% y 3%. Este dato refuerza la idea de que, aunque las mediciones oficiales puedan mostrar cierta estabilidad en el corto plazo, la percepción social sigue marcada por la desconfianza y por la expectativa de que los precios mantendrán una tendencia ascendente.