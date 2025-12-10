Masivo rechazo a un proyecto minero que apoya Milei

Una jornada histórica se vivió en Mendoza. La Legislatura mendocina le dio la espalda al pueblo, movilizado en las calles, y aprobó un polémico proyecto. Se trata la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que habilita la explotación minera en la localidad de San Jorge. Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado provincial le dio sanción definitiva al proyecto, respaldado por el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo.

El proyecto tuvo el rechazo de sectores sociales, que se movilizaron hacia la Legislatura mendocina. La Asamblea por el Agua de Uspallata y otras agrupaciones ambientalistas marcharon este martes desde distintos puntos de la provincia en una caravana.

Bajo la consigna “El agua no se negocia”, la caravana siguió un extenso recorrido de dos días hasta la capital mendocina. Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil.

En tanto, Cornejo afirmó que con la aprobación de la DIA se abre “la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética”

Por su parte, Milei había hecho público su respaldo, y aseguró que la iniciativa “traerá una inversión de 600 millones de dólares”. No obstante, aun restan varios pasos para concretar el proyecto.