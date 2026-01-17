Médicos bonaerenses denuncian atraso salarial

Los médicos de la Provincia de Buenos Aires reclamaron la reapertura de la paritaria y denunciaron un atraso salarial que consideran histórico. La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) advirtió que los ingresos del sector acumulan una pérdida cercana al 20% frente a la inflación de los últimos dos años. Mientras el gobierno de Axel Kicillof abrió negociaciones con estatales y docentes, los profesionales remarcaron que su mesa de discusión permanece cerrada.

Según el gremio, la última audiencia se realizó en octubre de 2025 y desde entonces no hubo avances. Al finalizar el año, los salarios quedaron 10 puntos por debajo de la inflación, profundizando una deuda estructural que, según AMRA, ya representa una pérdida del 40% del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Kicillof en la Provincia.

El sindicato subrayó que el ofrecimiento de un aumento del 1,5% refleja la desconexión de las autoridades con la realidad que atraviesan los médicos bonaerenses. Entre los puntos centrales del reclamo también figura el reconocimiento del cómputo doble de los años trabajados durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Los profesionales remarcaron que la situación afecta la calidad del sistema de salud, ya que la falta de incentivos desalienta la permanencia en hospitales públicos y genera déficit de especialistas en áreas críticas. AMRA advirtió que, de no reabrirse la negociación, se profundizarán las medidas de fuerza y se pondrá en riesgo la atención en guardias y servicios esenciales.