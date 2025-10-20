Melconian: “Hay números de devaluación”

Carlos Melconian advirtió que los indicadores económicos muestran señales de una posible devaluación: “No es que hay olor a devaluación, hay números que lo reflejan”.

En diálogo con TN, el economista explicó que, ante la creciente demanda de divisas, “cuando vos tenés más demanda que oferta, como es el caso de Argentina, o restringís o permitís tener otro precio”. En ese sentido, aseguró que el dólar debería ubicarse por encima del actual: “El piso es el techo de la banda”.

En conclusión, según Melconian, el país atraviesa una etapa de transición que exige cambios en el mercado cambiario.

También cuestionó el acuerdo entre la gestión de Milei y el gobierno de Trump. “A mí cuando tenés que ir a hacer este papel de pseudo colonialismo me da bronca”, expresó. Al respecto, agregó que no le gusta “este formato de que el secretario del Tesoro americano se hace cargo del Banco Central de la Argentina”.