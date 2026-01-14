Menos crecimiento en 2026 según el Banco Mundial
El organismo internacional anticipa una moderación del crecimiento por la incertidumbre política.
El Banco Mundial lanzó el informe Perspectivas Económicas Mundiales de enero, mediante el cual pronostica un crecimiento del 4% para el 2026 en la Argentina. Esta cifra evidencia una moderación respecto a la mejora de la actividad del año pasado, calculada en 4,6%. A su vez, la entidad augura para el 2027 la misma cifra: 4%.
Al explicar la morigeración en el crecimiento, el Banco Mundial expresó que “la incertidumbre en la política interna a finales del año pasado provocó episodios de presión cambiaria, lo que provocó aumentos en las tasas de interés del mercado que se espera que lastimen la demanda interna y el crecimiento este año”.
Al respecto, el organismo internacional remarcó que “el apoyo de Estados Unidos, incluyendo la provisión de líneas de swap, ayudó a estabilizar las condiciones financieras” y agregó que “la transición a una banda cambiaria en abril de 2025 aumentará la flexibilidad cambiaria, fortaleciendo su papel como amortiguador de shocks”.