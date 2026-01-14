Menos crecimiento en 2026 según el Banco Mundial

El Banco Mundial lanzó el informe Perspectivas Económicas Mundiales de enero, mediante el cual pronostica un crecimiento del 4% para el 2026 en la Argentina. Esta cifra evidencia una moderación respecto a la mejora de la actividad del año pasado, calculada en 4,6%. A su vez, la entidad augura para el 2027 la misma cifra: 4%.

Al explicar la morigeración en el crecimiento, el Banco Mundial expresó que “la incertidumbre en la política interna a finales del año pasado provocó episodios de presión cambiaria, lo que provocó aumentos en las tasas de interés del mercado que se espera que lastimen la demanda interna y el crecimiento este año”.

Al respecto, el organismo internacional remarcó que “el apoyo de Estados Unidos, incluyendo la provisión de líneas de swap, ayudó a estabilizar las condiciones financieras” y agregó que “la transición a una banda cambiaria en abril de 2025 aumentará la flexibilidad cambiaria, fortaleciendo su papel como amortiguador de shocks”.