Milei afirmó que no comprará reservas

Si bien el dólar mayorista tocó esta semana el valor más bajo desde las elecciones legislativas, esto se debió a dos factores: el endeudamiento récord de las empresas a través de la emisión de Obligaciones Negociables, y la continuidad de la política de no acumular reservas.

En simultáneo, se dio un retroceso del rendimiento de los títulos públicos que ubicó la tasa de interés a corto plazo en el terreno negativo, es decir por debajo de la inflación.

Esa misma combinación fue la que a mediados del año generó una crisis monetaria y cambiaria, cuando el Banco Central se retiró como administrador de la liquidez del sistema financiero y los inversores buscaron mejores rendimientos en las licitaciones primarias del Tesoro.

En esta oportunidad, Milei cree que será distinto y logrará hacer bajar el dólar al piso de la banda de flotación, actualmente en $929,88 pesos, para recién ahí empezar a comprar divisas. Así lo dejó entrever en sus últimas declaraciones.

El Presidente insistió en que no necesita comprar reservas. Además, volvió a pronosticar que en algún momento se va a desplomar el riesgo país y eso le permitirá salir al mercado voluntario de deuda para renovar los vencimientos.

En cambio, el mercado observa que la apreciación del peso es artificial generada por sobreendeudamiento del sector privado. Estos temores quedaron expuestos por dos jornadas consecutivas en caídas.