Milei agradece a brigadistas mientras reduce recursos

En medio de la emergencia por los incendios forestales en la Patagonia, Javier Milei expresó su reconocimiento a brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten el fuego en la región. Cabe mencionar que el Presidente no viajó a las zonas afectadas y su intervención se limitó a un mensaje difundido en redes sociales.

El reconocimiento ocurre en paralelo a una reducción sostenida de los recursos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Según advierten organizaciones ambientalistas, el Presupuesto 2026 contempla un recorte cercano al 80% en términos reales para atender este tipo de emergencias.

Los antecedentes recientes refuerzan esa tendencia. Durante 2025 quedó sin ejecutar alrededor de una cuarta parte de las partidas asignadas al área, mientras que en 2024 se utilizó apenas poco más del 20% del presupuesto disponible.

Ante este escenario, tal como informó diario hoy en ediciones anteriores, brigadistas denunciaron salarios bajos, falta de estabilidad contractual y ausencia de un régimen jubilatorio acorde a una tarea de alto riesgo físico.

A esas dificultades se suma la escasez de equipamiento y de infraestructura adecuada. Las cuadrillas advierten que deben enfrentar incendios cada vez más intensos con herramientas obsoletas y vehículos deteriorados.

La combinación de recortes presupuestarios, partidas sin ejecutar y condiciones laborales frágiles configura un escenario complejo. Mientras los brigadistas sostienen la primera línea de defensa frente al fuego, el respaldo del Estado se reduce a un agradecimiento en un contexto de emergencias recurrentes.