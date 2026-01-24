Milei asistirá al Derecha Fest en Mar del Plata

El presidente Javier Milei volverá a participar del denominado Derecha Fest, que se realizará en Mar del Plata. El encuentro, presentado como parte de la “batalla cultural” de LLA, combina espectáculos musicales, disertaciones y una feria del libro, en un formato que busca más impacto mediático que debate real.

La actividad se realizará en el Horizonte Club de Playa y tendrá como protagonistas a Agustín Laje, Guillermo Montenegro y Lilia Lemoine, con el cierre a cargo del propio Presidente. La puesta busca consolidar la identidad del movimiento libertario, aunque con un tono más propagandístico que institucional.