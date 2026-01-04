Milei celebró el ataque militar de Trump a Venezuela

Mientras el resto de los presidentes latinoamericanos y otros líderes del mundo repudiaron los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela, Javier Milei festejó la acción de Donald Trump.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado por el cual celebró “la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro”. El escrito calificó al “régimen socialista” de Venezuela como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”, y denunció que empleó “estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva”, “interferencias electorales en Argentina. México, Colombia y Bolivia”, y “alianzas con distintas ONGs progreistas para impulsar la izquierda radical en el mundo”.

Además, la emisiva se subió al relato de Trump y dijo que Maduro financió todas estas acciones del narcotráfico que deriva del Cartel de los Soles.

A su vez, el Gobierno solicitó el regreso seguro del gendarme argentino Nahuel Gallo.

En paralelo, Milei brindó una entrevista a La Nación+ donde celebró “el cambio de régimen” sin cuestionar la injerencia internacional, y adelantó que Argentina brindará “apoyo total a Estados Unidos”.

En sintonía con esta idea, la Cancillería también publicó un comunicado mediante el cual expresó que “valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América”. “Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región”, añadió el escrito.