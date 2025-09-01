Milei cierra campaña en PBA y parte rumbo a EE UU en plena tormenta política

Javier Milei cerrará este miércoles su campaña en la provincia de Buenos Aires y, apenas horas después, volará a Estados Unidos para mantener contactos con inversores. El viaje, que incluye paradas en Los Ángeles y Las Vegas, se extenderá hasta el sábado, es decir, la víspera de la votación bonaerense. La agenda presidencial prevé encuentros privados con un grupo reducido de empresarios multinacionales, en un intento de sostener el respaldo internacional al programa económico.

La decisión de viajar en este contexto no pasa inadvertida. El oficialismo llega a la contienda provincial en medio del desgaste provocado por las revelaciones sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y por una sucesión de episodios de rechazo en actos públicos. A ello se suma el clima recesivo que atraviesa la economía, con tasas altísimas y un consumo en caída libre.

El propio entorno presidencial había alimentado rumores sobre la presencia de Karina Milei, pero finalmente no será parte de la comitiva. Se especula, en cambio, con la participación de figuras clave del gabinete como el ministro de Economía, Luis Caputo, o el canciller Gerardo Werthein. La ausencia de la secretaria general deja al Presidente más expuesto en un viaje cargado de simbolismo político.

En paralelo, en el Conurbano se prepara el acto de cierre en Moreno, que buscará transmitir una imagen de fortaleza antes de la partida. Sin embargo, el viaje a Estados Unidos es leído como un movimiento que refleja la prioridad presidencial: afianzar la relación con los mercados por encima del frente doméstico.