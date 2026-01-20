Milei difundió su agenda en Davos y descartó un encuentro con Trump

El presidente Javier Milei compartió este lunes su cronograma oficial en Davos, donde participa del Foro Económico Mundial. La publicación confirma que no habrá encuentro con Donald Trump, aunque ambos hablarán en sesiones consecutivas. El mandatario argentino detalló reuniones con CEOs de bancos globales y con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, además de encuentros con referentes empresariales y entrevistas con medios internacionales.

La agenda fue dada a conocer inicialmente por la cuenta Escuela Austriaca de Economía en la red social X y luego replicada por el propio Milei, quien acompañó la difusión con un mensaje crítico hacia el periodismo. En ese posteo, el Presidente acusó a algunos medios de “inventar reuniones inexistentes” para luego presentar su ausencia como un supuesto fracaso diplomático. Con tono irónico, calificó a esos periodistas como “chimenteros de peluquería barata”.

El itinerario comenzó el lunes 19 de enero con la partida de un vuelo especial hacia Zúrich. Desde allí, el Presidente se trasladó a Davos. El martes incluye un encuentro, aún sujeto a confirmación, con el empresario británico Maurice Ostro.

El miércoles concentra la actividad principal. A primera hora Milei se encontrará con Guy Parmelin y minutos después participará del diálogo estratégico sobre Argentina. Más tarde se reunirá con directivos de bancos globales y por la tarde saludará al presidente ejecutivo del Foro, Børge Brende. La sesión plenaria lo tendrá como expositor junto a otros líderes y ejecutivos internacionales.

El jueves la agenda prevé una entrevista con Bloomberg y un diálogo con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. Ese mismo día emprenderá el regreso a la Argentina, con arribo previsto para el viernes 23 de enero en horas de la mañana.