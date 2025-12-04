Milei echó a Neiffert de la SIDE

Mediante un comunicado, el Gobierno informó la salida de Sergio Neiffert de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La noticia se da un día después decretar un aumento de su presupuesto de $26.117 millones.

La decisión se produce tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que marcó el cierre de la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional. Según el comunicado, Neiffert encabezó durante su gestión la fase inicial de reorganización del organismo.

De ahora en adelante, la SIDE inicia “una segunda fase de transformación institucional”, orientada a profundizar la modernización técnica y fortalecer los mecanismos de control y planificación estratégica. En esta instancia, la Secretaría estará a cargo de Cristian Auguadra, quien en 2024 se desempeñó como Inspector General de la Dirección de Inteligencia (DAI) dentro de la SIDE.