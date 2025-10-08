Milei en Mar del Plata: protestas, vallas y un paseo blindado

El Presidente Javier Milei volvió a comprobar en Mar del Plata que sus apariciones públicas generan rechazo. Entre gritos de repudio, un operativo de seguridad inédito y el malestar visible de vecinos y turistas, el mandatario cerró su visita con una breve caminata por la calle Güemes, tradicional paseo costero. Fue una recorrida apurada, rodeado por vallas, agentes federales y un reducido grupo de simpatizantes.

La actividad, prevista para las 18 comenzó con más de una hora de retraso y terminó reducida a unos pocos metros. El Presidente, flanqueado por su hermana Karina, los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Sebastián Pareja, apenas pudo saludar a los propios mientras Gendarmería y Prefectura, fuerzas sin asiento en la ciudad, bloqueaban el acceso a manifestantes que se habían congregado desde temprano para expresar su rechazo.

En las inmediaciones, columnas de organizaciones sociales y de jubilados reclamaron contra el ajuste, frente a un cordón policial que impidió cualquier acercamiento a los representantes de La Libertad Avanza. La escena se repitió en distintos puntos de la ciudad, donde las protestas marcaron el pulso de la visita presidencial.

El contraste fue elocuente. A metros del paseo más exclusivo de “La Feliz”, Milei quiso mostrarse cercano y terminó confirmando su aislamiento. En la calle ya no lo espera la épica libertaria, sino el ruido de una bronca que crece. Cada viaje, cada acto, cada aparición pública es una postal de un Presidente que empieza a caminar rodeado de custodia, pero lejos del pueblo.