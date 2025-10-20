Milei gastó $1.000 millones en eventos

Manuel Adorni quedó bajo la lupa luego de autorizar millonarios gastos para acciones personales y de campaña de Javier Milei. Según se desprende de dos licitaciones, el vocero presidencial dio el visto bueno para utilizar $1.127 millones de pesos en eventos por todo el país de Javier Milei en 2025, justo año de campaña: una por 528 millones en febrero y otra por 599 millones en agosto.

En ambos casos fueron para “organización, realización y producción de eventos y actividades presidenciales o de interés presidencial en todo el territorio nacional”. Además, las dos licitaciones las ganó la misma empresa, Prodevent, fundada por Gustavo Ferrari, exministro del exgobernador y ahora funcionario libertario, Daniel Scioli.

Las licitaciones fueron con la modalidad de compra abierta. Esto significa que se contrata por un monto determinado y luego Adorni pide los servicios cuando los necesita hasta alcanzar ese precio total. Carpas, catering, baños, seguridad privada, sonido profesional, luces, pantallas y personal especializado son parte de la lista de elementos alquilados con fondos públicos, según se detalla en un pliego técnico que difundió el periodista Ari Lijalad.

La licitación contempla eventos tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el interior del país, y diferencia entre actos de baja, media y alta complejidad de acuerdo a la cantidad de asistentes.