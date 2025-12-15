Milei insiste en una mayor apertura dentro del Mercosur

El presidente Javier Milei todavía no definió si asistirá a la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, aunque en su entorno ya anticipan que buscará tensionar el debate interno con un reclamo de apertura que choca con la normativa vigente.

La ausencia de una definición presidencial contrasta con la expectativa regional y suma ruido en la previa del encuentro. En Casa Rosada insisten en que el bloque necesita cambios profundos y que la Argentina debe recuperar autonomía para negociar acuerdos por fuera del esquema actual, incluso avanzando en una flexibilización que habilite pactos bilaterales y reactive el vínculo con la Unión Europea.