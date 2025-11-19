Milei participará del Mercosur

Según trascendió desde Casa Rosada, Javier Milei piensa participar de la Cumbre del Mercosur que se celebrará el próximo 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil. Sin embargo, desde el entorno del Presidente no guardan esperanzas sobre la posibilidad de concretar el acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea (EU).

El vínculo con el bloque, en especial con su par de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, no es el más fluido. Pese a eso, según publicó la agencia Noticias Argentinas, en Casa Rosada destacan los intentos del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de acercarse al presidente estadounidense Donald Trump y aseguran que la relación entre la Argentina y Brasil no deja de ser “institucional”.

En este sentido, Milei busca impulsar cambios en el Mercosur que promuevan la apertura comercial de los países miembros por fuera del bloque, en especial, luego de que la administración libertaria cerrase un acuerdo con Estados Unidos.

No es la primera vez que plantean algo similar. En más de una oportunidad, el mandatario propuso la eliminación de la norma que no permite negociar tratados de libre comercio con terceros sin la aprobación de los socios.