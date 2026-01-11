Milei privatizará tres rutas claves para la Provincia

A días de cerrar la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, el Gobierno nacional puso en marcha el proceso para privatizar las rutas que conforman la Etapa II. Entre ellas, se encuentran tres autovías nacionales que son troncales al interior de la provincia de Buenos Aires.

La nueva iniciativa del gobierno de Milei contempla la licitación de 1.871 kilómetros de rutas nacionales. Incluye a las rutas 3, 5 y 205, tres trazas fundamentales tanto por su volumen de tránsito como por su rol en la conexión productiva y social del territorio bonaerense, especialmente para los habitantes de La Plata y su área de influencia.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la decisión se inscribe en una política más amplia que el Ejecutivo comenzó a desplegar semanas atrás con la firma de los contratos de concesión correspondientes a la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que abarcó 741 kilómetros de rutas nacionales.

Con esa primera instancia ya en marcha, la administración libertaria busca profundizar el esquema mediante un nuevo llamado a licitación, cuyo pliego ya se encuentra disponible y que amplía de manera significativa el alcance del proceso.

Los tramos a licitar en esta etapa son el Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa y según el Gobierno, el objetivo de la contratación es “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, de los Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la ‘Red Federal de Concesiones - Etapa II’”.

El modelo de concesión que se busca implementar implica que la gestión integral de estos corredores quedará en manos de empresas privadas durante el plazo que se establezca en los contratos, con habilitación para cobrar peajes como principal fuente de financiamiento.