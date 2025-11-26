Milei recibió a Sa’ar y confirmó el traslado de la Embajada a Jerusalén

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, acompañado por el embajador Eyal Sela. Del encuentro participaron también Amir Ofek, director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, e Itai Bardov, jefe de Gabinete de Política Exterior. Por parte de Argentina estuvieron el canciller Pablo Quirno y el embajador en Israel, Axel Wahnish.

Tras la reunión, Quirno anticipó que en 2026 se completará el traslado de la Embajada argentina a Jerusalén y confirmó que Milei viajará a Israel en los próximos meses para delinear la agenda.